Elodie leader dell’airplay italiana della settimana

“Bagno a mezzanotte”, il singolo di Elodie disponibile dal 9 marzo, domina la classifica dell’airplay italiana e si conferma il brano più trasmesso dalle radio per la seconda settimana.

È il sesto singolo consecutivo dell’artista a raggiungere il #1 posto in radio, seguendo il successo delle precedenti “Vertigine” (disco d’oro), “Guaranà” (doppio disco di platino), “Andromeda” (disco di platino), “Margarita” (triplo disco di platino) e la collaborazione in “Pensare male” dei The Kolors (disco di platino).

“Bagno a mezzanotte”, singolo dalle sonorità dance, scritto dalla penna elegante di Elisa e prodotto Marz e Zef, racconta l’importanza di non ricercare l’approvazione negli altri ma di essere ciascuno la sorgente della propria felicità. Il videoclip, diretto da The Morelli Brothers, vede Elodie, protagonista assoluta, giocare con la macchina da presa.

Attraverso i ricavi della vendita del brano, Elodie supporterà i progetti di Save the Children in Ucraina e nei paesi confinanti.