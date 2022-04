Elezioni Francia, Letta: “Conte? Pd sta con Macron”

(Adnkronos) – “Dico quello che penso io e io penso che le elezioni di domani in Francia siano un referendum sull’Europa”. Enrico Letta arrivando al congresso di Articolo Uno risponde così a chi gli chiede se serva un chiarimento politico con M5S dopo le parole di Giuseppe Conte sul voto francese.

“Da una parte c’è chi vuole distruggerla l’Europa, che è stato fino ad oggi molto disponibile ad ascoltare le parole di Putin: mi riferisco a Le Pen. E dall’altra c’è chi vuole costruire un’Europa più forte. Noi stiamo dall’altra parte chi vuole questa Europa e quindi speriamo che in Francia vinca Macron. Credo sia fondamentale per l’Europa ma anche per l’Italia”.