Elezioni Francia, Calenda: “Conte? Pd e Art.1 non possono essere alleati di M5S”

(Adnkronos) – “C’è una sorta di doppia morale, se io avessi detto che non sapevo con chi schierarmi” nel voto francese “mi avrebbero lapidato. Lo ha fatto Conte e sembra che il Pd non se ne sia nemmeno accorto… Perché? Perché per loro i 5 Stelle sono irrinunciabili e non vinceranno le elezioni, non avranno capacità di governo perché con i 5 Stelle è impossibile governare perché sono il ‘no’ a tutto”. Così Carlo Calenda arrivando al congresso di Articolo Uno.

“Questa posizione di equidistanza tra Macron e Le Pen è una condizione che impedisce a Pd e Articolo Uno di essere alleati con i 5 Stelle. Se non lo fanno, fanno un gravissimo errore”.