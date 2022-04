Electreon annuncia l’estensione della prima strada elettrica wireless per camion e autobus al mondo

Fin dall’implementazione iniziale del progetto di ricarica wireless Smartroad Gotland nel novembre 2019, Electreon ha dimostrato con successo l’operazione degli Electric Road Systems su scala utilizzando un camion elettrico da 40 tonnellate e un bus elettrico per il trasporto commerciale di persone.

BEIT YANAI, Israele–(BUSINESS WIRE)–Electreon (TASE: ELWS.TA), il principale fornitore di tecnologia di ricarica wireless e su strada di veicoli elettrici (EV), oggi ha annunciato l’estensione di un anno del progetto pilota Smartroad Gotland in Svezia. Il budget da €2 milioni ($2,17 milioni) per l’estensione è finanziato dal Ministero dei Trasporti svedese e comprende un’estensione di 400 miglia dell’installazione esistente. Electreon estenderà anche il percorso dell’autobus elettrico per il trasporto in aeroporto—lo shuttle continuerà ad essere testato e ad essere allo stesso tempo disponibile per percorsi commerciali a partire dall’estate 2022. Gli enti statali coinvolti, gli operatori di parchi commerciali e le aziende interessate alla tecnologia sono invitati a visitare la sede del progetto per scoprirne i dettagli.





“Il team di Smartroad Gotland è entusiasta dell’estensione di un anno di questo progetto e della possibilità di dimostrare la continua durata della nostra tecnologia di ricarica wireless nel clima svedese”, ha dichiarato Håkan Sundelin, direttore della Divisione Scandinava di Electreon e project manager per Smartroad Gotland. “Il progetto pilota di strada elettrica su ampia scala previsto in Svezia, oltre alla decisione del governo francese di finanziare progetti pilota per le strade di ricarica wireless mostra una forte domanda per la tecnologia Electreon in Europa”.

Jan Pettersson, direttore del programma di elettrificazione per il Ministero dei Trasporti svedese, ha dichiarato, “Siamo molto fiduciosi della possibilità di testare prestazioni superiori di ricarica wireless, oltre alla durata della strada. Ora che si sono allentate le restrizioni del COVID-19, siamo anche impazienti di diffondere ulteriormente le conoscenze del progetto”.

L’estensione del progetto comporterà l’aumento da parte di Electreon della capacità dei suoi ricevitori di trasferire energia a circa 30 kW ed esaminare una nuova generazione della sua tecnologia. Questo dimostrerà come l’infrastruttura di ricarica wireless può essere aggiornata per soddisfare le esigenze che cambiano nel tempo. Electreon distribuirà inoltre le sue capacità di software, come l’opzione di fatturazione, che consente alla Società di fatturare gli abbonati al servizio che utilizzano l’Electric Road System.

Una volta completato l’aggiornamento, il camion elettrico a lunga percorrenza e l’autobus elettrico commerciale che ormai avranno utilizzato l’infrastruttura di ricarica wireless da un anno nell’ambito di questo progetto, verranno sottoposti a prove continue. L’Istituto nazionale svedese per la ricerca sulla viabilità e sui trasporti (VTI) farà condurre prove di resistenza e da stress da terze parti per verificare che la tecnologia e le bobine di ricarica di Electreon non subiscano alterazioni a causa di lavori stradali e dell’utilizzo di camion pesanti. La tecnologia di ricarica wireless di Electreon è progettata per essere a prova di futuro, e questo progetto continuerà a provare che Electreon offre prestazioni a lungo termine che richiedono una manutenzione minima. Ulteriori test di durata della tecnologia di ricarica wireless di Electreon effettuati da terze parti sono attualmente condotti nell’ambito del progetto BASt in Germania e nel progetto Arena del Futuro in Italia.

Ad oggi, la tecnologia brevettata di Electreon è stata integrata in un’ampia gamma di veicoli, nell’ambito di collaborazioni continue con produttori automobilistici, tra cui Renault, Stellantis, Iveco e Volkswagen. Nel febbraio 2022, Electreon ha annunciato di aver ottenuto un contratto da parte del Michigan Department of Transportation (MDOT) per il primo Electric Road System pubblico per la ricarica di EV negli Stati Uniti. Nel novembre 2021, la tecnologia di ricarica wireless di Electreon è stata inclusa nella classifica delle 100 migliori invenzioni del 2021 stilata da TIME.

Informazioni su Electreon

Electreon è il più importante fornitore di soluzioni per la ricarica wireless di veicoli elettrici (EV), offrendo infrastrutture e servizi completi di ricarica pensati per rispondere alle esigenze e richieste di efficienza di operatori e utilizzatori di parchi di autoveicoli condivisi, pubblici e commerciali. La sua esclusiva tecnologia basata sull'induzione permette la ricarica di veicoli elettrici dinamica (mentre sono in moto) e statica (mentre sono fermi) rapidamente e in sicurezza, eliminando le preoccupazioni relative all'autonomia, riducendo i costi totali di proprietà dei veicoli elettrici e le esigenze di capacità delle batterie – rendendola una delle soluzioni di ricarica più ecologicamente sostenibili, scalabili e interessanti sul mercato attuale.

