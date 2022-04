eFootball, l’evoluzione di PES: aggiornamenti per gli appassionati di gaming

Gli appassionati di videogiochi a sfondo calcistico sicuramente conosceranno PES, soprattutto se si fa riferimento ai videogiocatori di una generazione fa. Si tratta infatti di uno dei giochi che ha letteralmente cambiato il paradigma dei videogames di calcio, introducendo una dinamicità impossibile da trovare in FIFA, e dando la possibilità di sbloccare tantissimi bonus, a volte anche sopra le righe, come ad esempio quello relativo ai giocatori in groppa ai dinosauri (nelle versioni giapponesi dei vecchi PES). Pro Evolution Soccer oggi non esiste più, perché la Konami ha preferito cambiare nome e stile: si fa riferimento a eFootball, un gioco gratuito che può essere scaricato liberamente sulle console.

Purtroppo eFootball, nato con tutte le buone intenzioni di questo mondo, è diventato virale in rete soprattutto per merito dei tantissimi bug presenti nel gioco, alcuni dei quali davvero clamorosi. Inizialmente considerato come un videogame complesso, nel corso dei mesi gli sviluppatori hanno logicamente modificato il tiro, aggiustandolo in corsa. Naturalmente, siccome i miracoli sono difficili da vedere, eFootball ancora oggi soffre di lacune e di pecche evidenti. Nonostante tutto, però, sono molti coloro che lo apprezzano, tanto da farlo diventare game protagonista di una famosa competizione nel settore eSports, scavalcando un mostro sacro come FIFA, di cui tutti conoscono il successo.

La Konami ha comunque deciso (forse) di cambiare nuovamente pagina: ha infatti di recente registrato il marchio “Pro Powerful Soccer”, il che presuppone l’uscita di un nuovo videogioco di calcio, con tutta probabilità molto diverso dall’eFootball 2022. Potrebbe in realtà essere un semplice cambio di nome per quest’ultimo, magari insieme ad un pack di migliorie tecniche, con lo scopo di fare del rebranding lasciandosi alle spalle quello che in tanti considerano un mezzo flop.

Se si parla di come giocare a eFootball, il vero vantaggio competitivo parte innanzitutto dalla qualità della connessione, che dovrebbe essere stabile per evitare problemi come il lag, quando si gioca online contro altri giocatori in carne ed ossa. Qui si consiglia di prendere in considerazione le offerte Internet per la casa di Linkem, che consentono di tenere sotto controllo i costi in bolletta, presentando anche una qualità di navigazione di ottimo livello.

Per quel che riguarda i trucchi e le strategie, poi, si suggerisce di studiare con molta attenzione il sistema dei contratti, fondamentale per l’ingaggio dei vari giocatori. In secondo luogo, è il caso di studiare anche le varie modalità e le diverse tipologie di giocatori, insieme ai vari bonus disponibili. A seguire, potrebbe rivelarsi utile effettuare un’analisi di come giocano i vari player, per rubare qualche trucchetto qui e là, in modo tale da migliorare guardando i giocatori esperti. In conclusione, eFootball non sarà un’autentica bellezza, ma come tutti i capitoli di questa saga riesce a regalare tantissimo divertimento.