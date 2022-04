EcoFlow porta a casa quattro iF Design Award in occasione dell’edizione 2022

(Adnkronos) – La giuria ha premiato DELTA Pro, DELTA Max, 400W Solar Panel e Smart Generator

BERLINO, Germania, 25 aprile 2022 /PRNewswire/ — EcoFlow, azienda di soluzioni portatili per l’alimentazione elettrica e le energie rinnovabili, ha annunciato oggi la premiazione di quattro suoi prodotti in occasione degli iF Design Awards di quest’anno. I vincitori – DELTA Pro, DELTA Max, 400W Solar Panel e Smart Generator – sono stati premiati nella disciplina prodotti.

Per oltre 70 anni, gli iF Design Awards si sono affermati come punto di riferimento per l’eccellenza nel design. Ogni anno, la giuria premia i risultati di design in molte discipline: prodotto, packaging, design di servizi e comunicazioni, architettura e architettura d’interni, come concept professionale, user experience (UX) e interfaccia utente (UI). EcoFlow quest’anno si è candidata agli iF Design Awards per la prima volta dopo i tre premi ricevuti nel 2019.

“Siamo onorati di vedere i prodotti EcoFlow premiati dalla giuria dei prestigiosi iF Design Awards”, ha dichiarato Thomas Chan, Direttore R&S di EcoFlow. “EcoFlow ritiene che tutti possano essere parte di un futuro sostenibile e a emissioni zero. Questo è la motivazione che ci spinge a innovare ogni giorno”.

I quattro prodotti premiati sono stati lanciati per la prima volta nel luglio 2021 su Kickstarter nell’ambito di una campagna di crowdfunding che ancora oggi rimane il progetto tecnologico più finanziato su Kickstarter. DELTA Pro Portable Power Station, 400W Solar Panel, e Smart Generator sono componenti chiave dell’ecosistema DELTA Pro personalizzabile, la prima soluzione integrata per la generazione, lo stoccaggio e l’utilizzo di energia rinnovabile. DELTA Max Portable Power Station, una versione potenziata del DELTA Pro, ha una capacità di base di 2016Wh espandibile a 6048Wh, sufficiente per il fabbisogno energetico di emergenza medio di una famiglia per due giorni.

EcoFlow è un’azienda di soluzioni energetiche portatili e basate sulle energie rinnovabili. Sin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow garantisce la tranquillità dei clienti in oltre 100 mercati, attraverso le sue linee di prodotti DELTA e RIVER, composte da stazioni di alimentazione portatili e accessori ecologici. La mission di EcoFlow è reinventare il modo in cui il mondo accede all’energia, creando soluzioni innovative di stoccaggio dell’energia più leggere e durevoli, silenziose, pulite e rinnovabili. Grazie a una rete di oltre 400 rivenditori locali, i prodotti EcoFlow sono ora disponibili in 40 Paesi e aree geografiche in tutta Europa.

