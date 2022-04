EcoFlow lancia Smart Home Ecosystem in Europa per rispondere alle esigenze più vaste di energia

(Adnkronos) – Ecosystem è la prima soluzione integrata per la generazione, lo stoccaggio e l’utilizzo di energia elettrica

BERLINO, 27 aprile 2022 /PRNewswire/ — EcoFlow, un’azienda di soluzioni portatili per l’alimentazione elettrica e le energie rinnovabili, lancia oggi il tanto atteso EcoFlow Smart Home Ecosystem, una fonte di alimentazione mobile costituita da DELTA Pro Portable Power Station e una suite completa di accessori che la alimentano. L’Ecosystem autonomo e integrato fornisce una soluzione energetica per il backup domestico, la vita off-grid e la vita nei camper.

Nel 2021, EcoFlow ha svelato per la prima volta DELTA Pro Ecosystem con una campagna di crowdfunding su Kickstarter. Ecosystem ha battuto il record di Kickstarter come progetto tecnologico più finanziato, prima di essere nominato come una delle 100 migliori invenzioni da TIME del 2021 e aver vinto il Red Dot Award 2022. Ora, dopo molta attesa da parte del pubblico, EcoFlow DELTA Pro Ecosystem viene finalmente introdotto nel mercato di massa in Europa.

“Una soluzione energetica perfetta deve andare oltre una stazione elettrica portatile, rispondendo in modo efficace alle esigenze di energia di una generazione”, ha dichiarato Thomas Chan, Direttore R&S di EcoFlow. “EcoFlow Smart Home Ecosystem è il primo ad affrontare questi problemi e trasformerà il modo in cui le persone e le famiglie accedono all’energia.”

Uso

EcoFlow Smart Home Panel

EcoFlow Smart Home Panel è il cuore di Smart Home Ecosystem. Integra fino a due unità DELTA Pro con 10 circuiti domestici. Con un tempo di commutazione inferiore a 20 ms, Smart Home Panel consente a Ecosystem di entrare immediatamente in funzione quando l’alimentazione si spegne. Gli utenti possono anche monitorare e controllare l’uso dell’energia attraverso l’App EcoFlow. Inoltre, è possibile risparmiare sulla bolletta energetica immagazzinando energia a tassi più bassi e consumando a tassi più elevati.

EcoFlow DELTA Pro Remote Control

Il telecomando EcoFlow DELTA Pro è il primo controllo da remoto per una stazione di alimentazione portatile. Il display mostra esattamente le stesse informazioni sullo schermo di DELTA Pro, inclusi la carica residua della batteria, l’ingresso, l’uscita, ecc. Collegato a DELTA Pro tramite Bluetooth o cavo, il telecomando facilita l’accensione/lo spegnimento delle prese CA, CC o dell’intera unità da parte degli utenti.

Generazione

EcoFlow 400W Solar Panel

Con un ingresso di 400 W e un’efficienza di conversione del 22,4%, EcoFlow 400 W Solar Panel pesa 12,5 kg ed è completamente funzionale in tutte le condizioni meteorologiche. È possibile collegare fino a tre pannelli solari da 400 W a un DELTA Pro per ottenere un ingresso da 1200 W, che può caricare completamente DELTA Pro in quattro – otto ore.

EcoFlow Solar Tracker

In qualità di primo solar tracker di classe consumer, EcoFlow Solar Tracker monitora e segue il sole nel corso della giornata. Posizionando sopra un pannello solare da 400 W, Solar Tracker regola automaticamente il pannello solare in posizione perpendicolare al sole, migliorando la generazione solare del 30%.

EcoFlow EV X-Stream Adapter

EcoFlow EV X-Stream Adapter consente a DELTA Pro di essere caricato da migliaia di stazioni di ricarica EV di livello 2 in tutto il mondo, rendendo DELTA Pro la prima stazione di alimentazione portatile che supporta la ricarica nelle stazioni EV. Con un ingresso da 3400 W, DELTA Pro può essere ricaricato completamente con la ricarica EV in 1,7 ore.

EcoFlow Smart Generator

EcoFlow EV X-Stream Adapter funge da ultima fonte di alimentazione per Smart Home Ecosystem durante disastri o blackout estesi. Rispetto ai generatori di gas tradizionali, EcoFlow Smart Generator offre una migliore efficienza del carburante e una minore perdita di energia durante la ricarica di DELTA Pro.

Storage

EcoFlow DELTA Pro Portable Power Station

Con 3,6 kWh, EcoFlow DELTA Pro è la prima batteria domestica portatile al mondo con una capacità espandibile fino a 25 kWh, sufficiente a soddisfare il consumo energetico di emergenza di una famiglia media per circa una settimana.

EcoFlow DELTA Pro Smart Extra Battery

Ogni DELTA Pro Smart Extra Battery ha la stessa capacità di una DELTA Pro Portable Power Station. È possibile collegare fino a due Smart Extra Batteries a un’unità DELTA Pro per ottenere una capacità di 10,8 kWh.

Disponibilità

EcoFlow Smart Home Ecosystem, ad eccezione di Solar Tracker e Smart Home Panel, è ora disponibile sul sito web di EcoFlow e Amazon. La disponibilità di Solar Tracker Smart Home Panel sarà annunciata nel corso di quest’anno.

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un’azienda di soluzioni energetiche portatili e basate sulle energie rinnovabili. Sin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow offre tranquillità energetica ai clienti in oltre 100 mercati, attraverso le sue linee di prodotti DELTA e RIVER, composte da stazioni di alimentazione portatili e accessori ecologici. La mission di EcoFlow è reinventare il modo in cui il mondo accede all’energia, creando soluzioni innovative di stoccaggio dell’energia più leggere e durevoli, silenziose, pulite e rinnovabili. Grazie a una rete di oltre 400 rivenditori locali, i prodotti EcoFlow sono ora disponibili in 40 Paesi e aree geografiche in tutta Europa.

