Ecco come vendere casa in 5 passaggi

Secondo gli esperti del settore, il trend positivo nel mercato immobiliare che ha caratterizzato lo scorso anno dovrebbe continuare anche nel 2022. Tra i fattori che determinano la situazione attuale ci sono i tassi molto bassi sui prestiti e diversi incentivi fiscali, come il Superbonus 110% o il bonus prima casa under 36. È quindi un buon momento per vendere casa e trovare possibili acquirenti, ma è importante sapere come muoversi per evitare errori che possono costare molto cari.

1. Far valutare l’immobile

Se sbagliamo nella stima del prezzo dell’immobile, l’intero processo di compravendita sarà destinato a concludersi in un fiasco. Molti tendono a sopravvalutare il valore della propria casa, trovandosi così in grosse difficoltà nella ricerca di un acquirente interessato. In altri casi si giunge invece all’estremo opposto, accontentandosi di una cifra troppo bassa e perdendo quindi soldi. È dunque fondamentale partire da una valutazione dell’immobile professionale, che l’agenzia RockAgent offre come servizio gratuito. Potremo così dormire sonni tranquilli, certi che stiamo vendendo la casa al prezzo giusto.

2. Scegliere tra compravendita con agenzia o indipendente

Grazie a internet è semplicissimo creare un annuncio personalizzato per vendere casa in modo indipendente. Questo può far pensare che sia facile completare la compravendita in tutta autonomia, evitando anche i costi extra di un’agenzia immobiliare. Questa può però rivelarsi una scelta di cui pentirsi: tra difficoltà impreviste, possibili truffe, ritardo nel trovare un acquirente o incertezza su come svolgere la trattativa, la prospettiva di ottenere supporto diventa presto allettante. A meno che non si sia del tutto certi delle proprie abilità, quindi, può essere utile affidarsi ai servizi di un’agenzia per avere un esperto al proprio fianco che eviterà complicazioni e problemi.

3. Rendere la casa più appetibile per gli acquirenti

Per un acquisto importante come quello della casa, la prima impressione fa una grande differenza. Vogliamo allora far sì che l’aspetto dell’immobile sia impeccabile, sistemando in anticipo piccoli difetti che rovinerebbero l’effetto complessivo. Spesso le riparazioni necessarie non sono particolarmente costose: ridipingere i muri, oliare le porte, sostituire una maniglia rotta, e così via. È anche fondamentale imparare come effettuare un home staging perfetto, sia quando si scattano le fotografie da inserire nell’annuncio che in occasione delle visite dei potenziali compratori. Le parole chiave, qui, sono pulizia e luce, cercando di far apparire gli ambienti più spaziosi e accoglienti possibile.

4. Trattativa e negoziazione sul prezzo

A meno che non si abbia un grosso colpo di fortuna, difficilmente si è in grado di vendere un immobile al valore inizialmente stabilito. È infatti frequente trattare e accordarsi su un prezzo più basso, che non deve però scendere fino a farci perdere decine di migliaia di euro. Entra qui in campo l’agente immobiliare, che saprà utilizzare le sue competenze nel settore per aiutarci a vendere a un prezzo interessante per entrambe le parti.

5. Pratiche amministrative e finalizzazione della compravendita

Dopo aver finalmente trovato un compratore ed essersi messi d’accordo sul prezzo, inizia la noiosa fase delle pratiche amministrative. Non bisogna dimenticare di preparare per tempo tutta la documentazione rilevante e necessaria, così da non farsi prendere dal panico all’ultimo minuto. Anche in questo caso farsi assistere da un agente immobiliare permette di lasciare la parte più complessa del processo nelle mani di un esperto, in modo da completare la compravendita senza intoppi finali.

Non resta infine che il rogito, che avviene presso uno studio notarile. Venditore e acquirente firmano l’atto di compravendita e finalizzano così la vendita.

La vendita di una casa è un processo non da poco, che può procurarci stress e notti insonni. Sapere come muoversi e, se necessario, avvalersi di un’agenzia immobiliare, può aiutarci a effettuare questo importante passaggio con serenità.