DS 7 Crossback: nuove indiscrezioni sul restyling

In occasione del prossimo Salone di Parigi 2022, in programma nel mese di ottobre, la DS 7 Crossback sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Esteticamente, la rinnovata SUV premium di medie dimensioni sarà riconoscibile per lo stile in linea con le DS 4 e DS 9.

Proposta come Model Year 2023, la nuova DS 7 Crossback restyling sarà disponibile con il motore diesel 1.5 BlueHDi da 130 CV di potenza, affiancato dal propulsore a benzina 1.2 PureTech. Quest’ultimo, disponibile nelle versioni da 130 CV e 155 CV di potenza, adotterà la tecnologia Mild Hybrid da 48V e il cambio automatico e-DCT a doppia frizione.

Tuttavia, le maggiori attenzioni saranno dedicate alla configurazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida. Infatti, la gamma della nuova DS 7 Crossback restyling comprenderà le declinazioni E-Tense da 180 CV o 250 CV ed E-Tense 4×4 da 360 CV di potenza complessiva, mentre il pacco delle batterie da 15,6 kWh garantirà maggiore autonomia massima nella modalità di guida elettrica.