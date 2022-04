Domenico Moramarco: “Fragrance blogger, viaggio alla scoperta dell’antica arte profumiera veneziana”

(Adnkronos) – Il legame tra i Maestri Profumieri e la Serenissima affonda le sue radici nella tradizione e in un territorio ricco di bellezza e grande cultura

Venezia, 20 aprile 2022. “Il legame tra l’arte della profumeria e la Serenissima è profondo, una storia che affonda le sue radici nella tradizione e in un territorio ricco di bellezza e grande cultura”, spiega il fragrance blogger Domenico Moramarco. “Essenze e fragranze rappresentano una costante nella storia delle civiltà ma in pochi sanno che proprio Venezia è stata il fulcro della profumeria d’élite nel Rinascimento. Amo la storia e questa mia attitudine mi ha spinto ad organizzare a Venezia l’atelier per la creazione del profumo personalizzato, un inedito percorso di informazione, emozione e approfondimento, non tralasciando il packaging e la sostenibilità delle materie prime utilizzate. Dietro la creazione di questi gioielli olfattivi – spiega – c’è un mondo poco conosciuto, fatto di ‘nasi’ alla continua ricerca di ispirazione, di emozioni e intuizioni da trasformare in fragranze. Accompagno le persone alla scoperta di racconti e leggende, aromi ed essenze così come vissuti nei luoghi e presso popoli diversi, percorsi sensoriali che ci portano a viaggiare nel tempo, sulle vie che da Oriente a Occidente permettevano ad essenze e spezie di giungere a Venezia da ogni parte del mondo”.

Domenico Moramarco, cultore del profumo, è laureato in Lingue e Letterature Straniere per il Turismo con una specializzazione in Scienze della Mediazione Interculturale presso l’Università degli Studi di Bari, completa la sua formazione accademica con un Master Internazionale in Management dei Beni e delle Attività Culturali all’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’École Supérieure de Commerce di Parigi poi con una laurea magistrale in Storia dell’Arte Contemporanea sempre presso l’Università Ca’ Foscari. Guida museale e guida turistica abilitata, dopo molti anni in cui ha lavorato come collaboratore alle attività culturali per le più prestigiose istituzioni culturali veneziane. Dal 2017 al 2019 è Brand Ambassador del marchio di profumi The Merchant of Venice e, nell’anno seguente, è Marketing Manager per Visit Venezia.eu. Attualmente lavora come pubblicista per International Web Post.org, fragrance blogger e organizzatore di conferenze, mostre ed eventi a Venezia e in altre città d’Italia.

“Indossare il proprio profumo è un’espansione di sé, è un atto comunicativo risonante di narrazioni intime ed intense. I profumi di nicchia sono frutto di sperimentazioni e slanci creativi, difficilmente ripetibili e proprio per questo lontani dal mass market”, puntualizza Moramarco. “Il mondo ha sempre bisogno di qualità e la nicchia è un vero e proprio marchio di fabbrica, è un valore di riconoscibilità per chi sceglie quell’unicità creata per puro piacere e non per soddisfare esigenze di mercato. La profumeria artistica mi appassiona e racconto questa mia vocazione anche attraverso i social, scrivendo recensioni su profumi di nicchia. Attualmente – aggiunge – collaboro con aziende che da tutto il mondo mi inviano le loro creazioni inedite per presentarle attraverso la mia community instagram di 176mila followers. Promuovo la cultura olfattiva per evocare e diffondere bellezza, sempre alla scoperta di nuovi itinerari, narro il profumo attraverso storie ed esperienze, mettendo a disposizione degli utenti digitali informazioni inedite e dettagli di un mondo ricco di fascino, suggestioni e magia”.

