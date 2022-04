Domenica In: la puntata di oggi (3 aprile)

Domenica 3 aprile, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la ventinovesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Tanti gli ospiti in studio e in collegamento.

La puntata aprirà con uno spazio informativo sugli sviluppi della guerra in Ucraina con in collegamento la Direttrice del Tg1 Monica Maggioni; con lei il Direttore di Radio1 e dei giornali Radio Rai Andrea Vianello e Noemi che si esibirà cantando “Imagine” per poi tornare nel corso della puntata e raccontarsi a Mara Venier in una lunga intervista e cantare alcuni dei suoi successi richiesti direttamente dal pubblico di ‘Domenica In’ attraverso i social.

Vincenzo Mollica sarà protagonista di un ampio spazio celebrativo della sua lunga e brillante carriera da giornalista ed inviato del Tg1; con lui presenti anche Mogol, Enrico Mentana e Stefania Sandrelli, nonché sorprese di altri grandi artisti del panorama musicale e cinematografico.

Alessandro Preziosi, Matilde Gioli e Luca Barbareschi presenteranno la loro ultima commedia familiare dal titolo ‘Bla Bla Family’ al cinema da giovedì 7 aprile.

Francesco Gabbani si racconterà a Mara Venier in un’intervista per poi esibirsi in un medley dei suoi più grandi successi musicali; a seguire l’ingresso a sorpresa d Francesca Fialdini occasione per presentare ‘Ci vuole un fiore’ il programma che vedrà l’inedita coppia condurre in prima serata venerdì 8 aprile su Rai1.