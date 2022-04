I dolci fatti in casa, gusto e divertimento se si sceglie di prepararli in casa con i bimbi

I dolci fatti in casa hanno il sapore della condivisione se si sceglie di prepararli con l’aiuto dei più piccoli.

Permettere ai bambini di mettere le ‘mani in pasta’, consentendo loro di aiutare i grandi a preparare un dolce sfizioso è un’occasione emotiva imperdibile.

Un dolce casalingo non è solo occasione di divertimento, ma consente di gustare un alimento sano e genuino, perché realizzato con ingredienti scelti a dovere, di cui è possibile conoscere le proprietà e la provenienza prime fra tutti le migliori farine per dolci.

Un’ora di lavoro a più mani per una torta al cioccolato

Se i piccoli chiedono di cucinare insieme ai più grandi un dolce, è bene valutare una ricetta semplice, avendo cura di dosare gli ingredienti prima di metterli in tavola, e dando indicazioni ai piccoli, passo dopo passo.

Si comincia dal miscelare due uova con 100 grammi di zucchero, facendo attenzione agli schizzi. Si aggiungono 50 grammi di olio di girasole, 50 grammi di yogurt di un gusto a piacere, e50 grammi di latte,insegnando ai più piccoli ad amalgamare, aiutandoli laddove mostrano difficoltà.

Una volta pesati 150 grammi di farina per dolci si procedeaggiungendoli poco alla volta al composto, precedentemente realizzato, insieme a una busta di Vanillina e al lievito, se la farina non lo contiene già.

Ai piccoli ora l’arduo compito di mescolare a dovere, mentre i grandi predisporranno la teglia debitamente infarinata e imburrata e accenderanno il forno a 170°.

Ora si procede versando metà impasto nella teglia, aggiungendo 20 grammi di cacao amaro in polvere alla restante amalgama, avendo cura di mescolare ancora e poi versare nella teglia anche la parte restante.

Messa in forno, la torta deve cuocere per 45 minuti e una volta pronta e raffreddata si può dividere a metà lasciando ai bambini il compito di spalmare un ampio strato di crema con le nocciole, che resterà al centro, per poi riassemblare il tutto e cospargere di zucchero a velo.

Le farine per i dolci con i bimbi

Scegliere la farina non è difficile valutando di acquistarla nello shop on line di fiducia, che propone un’ampia gamma di soluzioni per dolci super soffici o pan di Spagna maestosi, una perfetta pasta frolla che non si sbriciola, mix con lievito già incorporato.

Realizzare con l’aiuto dei più piccoli crostate, torte, muffin, cupcakes, dolcetti, macedonie, frittelle, crepes, frullati, mousse, non è mai stato così facile. Non resta che valutare la scelta degli ingredienti giusti e il gioco è fatto.

Per soluzioni sfiziose e profumate si possono sfruttare le potenzialità delle farine di cocco, di castagne o di mandorle. Ideale per realizzare deliziosi pancakes, crepes e waffel , niente è più adeguato di una farina tostata proposta con l’aggiunta di ingredienti accuratamente selezionati quali zucchero di canna e lievito istantaneo a base di cremore tartaro.