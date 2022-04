Disabili treno Genova-Milano, fonti: non richiesto intervento Polfer

(Adnkronos) – La Polfer era presente in stazione a Genova ma ai poliziotti non è stato chiesto di liberare i posti occupati sul treno. E’ quanto apprende l’Adnkronos da fonti qualificate in merito al caso dei ragazzi disabili fatti scendere dal treno Genova-Milano a causa del rifiuto dei passeggeri di cedere loro i posti. Il treno sarebbe arrivato in stazione sovraccarico ed essendo la banchina piena di passeggeri in attesa, i responsabili della stazione avrebbero ritenuto di farlo proseguire anziché svuotarlo per far salire i disabili, si apprende dalle stesse fonti. Di fatto, all’arrivo dei poliziotti, per i disabili era già stata già trovata l’alternativa del viaggio in pullman.