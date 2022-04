Disabilità e lavoro. Ecco Digital Diversity Week, l’evento che abbatte le barriere con un click

Sono già oltre mille i candidati che si sono registrati alla prima edizione della Digital Diversity Week, il nuovo evento dedicato a lavoro e disabilità che si svolgerà in maniera full digital dal 26 al 29 aprile.

L’evento nasce dalla partnership tra Start Hub Consulting – la prima realtà a lanciare le job fair digitali – e Jobmetoo by Seltis Hub – realtà specializzata nella consulenza su tematiche di Disability & Inclusion e piattaforma dedicata alla ricerca e selezione di persone con disabilità ed appartenenti alle categorie protette.

“Ammetto, con grande emozione e orgoglio, che aspettavamo questo evento da diverso tempo. Al giorno d’oggi non facciamo che parlare di come siano i candidati a scegliere le aziende e non più il contrario. Noi vogliamo che questo sia valido anche per le persone con disabilità: tutti devono avere pari opportunità, tutti devono poter scegliere. La Digital Diversity Week non rappresenta solo un momento di incontro tra domanda e offerta, piuttosto una grande occasione per candidati e aziende dove, i candidati, potranno dimostrare la loro professionalità e competenza e, le aziende, vedranno ampliarsi significativamente il bacino delle migliori risorse presenti sul mercato. Il tutto attraverso un evento interamente online, a impatto zero e accessibile a tutti, grazie a webinar interamente sottotitolati e tradotti in LIS. Questa prima edizione della Digital Diversity Week è un importantissimo passo verso l’obiettivo che ci siamo prefissati come Seltis Hub: porre solide basi per lo sviluppo di un mercato del lavoro sempre più ‘open’ e inclusivo anche grazie alla nostra piattaforma digitale Jobmetoo.”

– ha commentato Daniele Regolo, Brand Ambassador D&I di Seltis Hub e Founder di Jobmetoo –