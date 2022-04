Dichiarazione speciale del Presidente David Chartrand sulle scuse di Papa Francesco alle popolazioni indigene del Canada

(Adnkronos) – WINNIPEG, Manitoba, 4 aprile 2022 /PRNewswire/- – Winnipeg, Manitoba, nella patria nazionale del Red River Métis – Manitoba Métis Federation (MMF), il governo nazionale del Red River Métis, noto anche come Manitoba Métis, ha provato grande sollievo nell’ascoltare le scuse rivolte oggi da Sua Santità, Papa Francesco, alle popolazioni indigene del Canada.

La tempistica di queste scuse non potrebbe essere migliore, in quanto la MMF sarà a capo di una delegazione di Red River Métis a Roma, dove si terrà un incontro il 21 aprile 2022. So che molti della nostra nazione aspettavano da molti anni queste scuse. Ci auguriamo che queste scuse, completate dall’incontro esclusivo tra Papa Francesco e Red River Métis, aiutino ad avviare un processo di guarigione e ci uniscano in un percorso di riconciliazione e rigenerazione.

Desidero rassicurare i nostri cittadini che uno dei messaggi importanti che trasmetteremo a Sua Santità è l’urgenza di una sua visita nel cuore della patria del Red River Métis per benedire il luogo in cui riposa il nostro grande leader, Louis Riel. La sua fede ha svolto un ruolo fondamentale nell’evoluzione della nostra nazione. Il Red River Métis, il popolo di Riel, inizierà a trovare pace e giustizia proprio grazie a questo importante atto di riconciliazione.

Ora che Sua Santità ha rivolto le proprie scuse a tutti i popoli indigeni, possiamo concentrarci sul rapporto tra il Red River Métis e la Chiesa cattolica, passata, presente e futura. Sono orgoglioso di guidare questo pellegrinaggio per incontrare il Santo Padre e siamo entusiasti di poter discutere il rinnovo delle nostre relazioni di lunga data.

Nelle prossime settimane seguiranno ulteriori dettagli su questo importante percorso.

Credi in te stesso; credi in Métis.

La Federazione Manitoba Métis (MMF) è il governo democratico del Manitoba Métis, noto anche come Red River Métis, l’origine e il nucleo della nazione Métis. I Manitoba Métis sono partner negoziali del Canada nella Confederazione e i fondatori della provincia di Manitoba.

Contatto per i media: Kat Patenaude, Media Relations Advisor, Manitoba Métis Federation, 204-801-7710, Kat.Patenaude@mmf.mb.ca