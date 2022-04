Detto Fatto: le anticipazioni della settimana (11-15 aprile)

Nuova settimana ricca di ospiti, tutorial e consigli, moltissimi a tema Pasqua, a Detto Fatto, il programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero, in onda tutti i pomeriggi alle 15.15.

Le anticipazioni delle puntate

Si parte lunedì 11 aprile con la rubrica di Giovanna Civitillo, “Giovanna Tuttofare”, che ospiterà il maestro pasticciere Roberto Rinaldini per un tutorial sulla preparazione delle uova di Pasqua.

Ci saranno poi il dentista Dr. Giovanni Macrì, l’architetto e designer Diego Thomas, e l’esperto di cucina romana Ruben Bondì. La rubrica “Discostar” sarà dedicata a Sandra Milo, che interverrà in collegamento telefonico, mentre in studio sarà presente Benedicta Boccoli.

Martedì 12 aprile torneranno la stilista delle spose Pinella Passaro, che aiuterà la sua ospite a trovare l’abito dei suoi sogni, il make-up designer Paolo Guatelli, la coppia di avvocati Giulia Leonie Ferrari e Giorgio Francesco Molinari, al servizio dei telespettatori del programma per “Detto Fatto Risponde”, e il “re della sfoglia” Beniamino Baleotti, che spiegherà la ricetta di un primo per il pranzo di Pasqua.

A “W la Rai” si parlerà di “attori en travesti” con Maurizio Ferrini e Mariolina Cannuli.

Mercoledì 13 aprile nella rubrica di moda inclusiva di Antonella Ferrari sarà ospite Benedetta De Luca, influencer e disability model. Ci saranno, poi, la regina dell’home decor Donna Rita Macchiavelli, che realizzerà dei lavoretti di Pasqua, l’esperto di pane e lievitati Manuel Saraceno, che darà la ricetta della colomba pasquale, e la make-up artist Marianna Zambenedetti. Ospiti di “W la Rai”, dedicata ai tormentoni tv, saranno Antonella Ferrari, Giovanni Vernia e Vera Gheno.

Giovedì 14 aprile si svolgerà la finale del contest per fashion designer emergenti “L’Accademia della moda”, con lo stilista delle spose Gianni Molaro, che ospiterà Pasquale Esposito, docente “IUAD – Accademia della moda”. Spazio poi al tutorial di fitness over con l’étoile Oriella Dorella, e alla canta-chef Angelica Sepe, che presenterà la ricetta della pastiera.

Nella rubrica “Discostar” si parlerà di Rita Pavone con Oriella Dorella e Paolo Giordano. Presente in puntata anche l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Venerdì 15 aprile i Jalisse saranno i protagonisti dell’intervista “Dire, fare e…”. Tornerà poi l’appuntamento con l’avvocato Manuela Maccaroni, a disposizione dei telespettatori del programma, mentre in cucina ci sarà il pizzaiolo Gianfranco Iervolino, che proporrà la ricetta del casatiello. Nel corso della puntata, interverrà anche Mauro Perfetti, con il suo oroscopo. A “Detto Fatto Parade”, si parlerà di “Musica in tv per la pace” e, tra gli ospiti, ci sarà Eva Crosetta.