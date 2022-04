Dai laboratori Naturalia Sintesi nasce la linea cosmetica ecofriendly

(Adnkronos) – Nasce nei laboratori di Naturalia Sintesi, aperti anche agli studenti di Ingegneria Biomedica dell’Università Cusano, la nuova linea di prodotti, Glucan Revolution, che sarà improntata attentamente alla sostenibilità ambientale in tutte le sue forme e alla riduzione di ingredienti non necessari. Nel settore beauty, infatti, ciò che viene prodotto in Ue deve rispettare un elenco molto lungo di normative sulla sicurezza e di buona produzione G.M.P. che comprende anche le norme relative all’utilizzo di materie prime conformi al concetto di sostenibilità ambientale. Regole severe, soprattutto nell’Unione Europea, che garantiscono elevatissimi livelli di qualità, sicurezza e rispetto dell’ambiente. E così la speranza di un miglioramento costante per le generazioni future è alla base dell’innovazione e dell’idea di sostenibilità.

Naturalia Sintesi, storica azienda fondata nel 1976 e nata dal connubio perfetto tra natura e biotecnologia, è stata precorritrice della filosofia green da molto prima che questa diventasse un trend. L’azienda offre una vastissima gamma di prodotti dermocosmetici per la cura di ogni tipo di inestetismo attraverso l’utilizzo di ingredienti di origine naturale, lavorati grazie alla biotecnologia per mantenere i più elevati e necessari standard a cui sono sottoposte le aziende cosmetiche. Nel 2019 le redini dell’azienda sono passate all’Università Niccolò Cusano di Roma che grazie ai suoi laboratori di ricerca biomedica, all’avanguardia nel campo della ricerca medico scientifica, testa ed approva i prodotti.

E proprio dai laboratori Naturalia Sintesi nasce Regeneration Serum, un brevetto ecofriendly, senza parabeni, profumo e allergeni. La formulazione del Regeneration Serum stimola il Sistema Immunitario Cutaneo con rigenerazione dei tessuti connettivi. A confermare i benefici l’associazione brevettata di Betaglucano 1,3/1,6 e Acido Ialuronico. E l’attenzione alla sostenibilità è anche per il packaging. L’utilizzo di materiali eco friendly negli imballaggi, come il vetro al posto della plastica, è una scelta importante che impatta sull’eco-sostenibilità e che Naturalia Sintesi ha deciso di abbracciare, laddove possibile, insieme all’uso della certificazione Fsc (Forest stewardship council) che garantisce che l’intera filiera legno-carta derivi da una gestione forestale rispettosa dell’ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile.