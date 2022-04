Da noi a ruota libera: la puntata del 3 aprile

Giancarlo Magalli e la figlia Michela, terzi classificati a “Il Cantante Mascherato”, saranno tra gli ospiti di Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera, in onda domenica 3 aprile alle 17.20 su Rai 1.

Anticipazioni e ospiti della puntata

Saranno intervistati Beppe Vessicchio, il cantautore Leo Gassmann e l’attrice Nathalie Guetta, reduce dal successo della prima puntata di “Don Matteo”.

Come in ogni puntata Francesca Fialdini rimane fedele alla mission di raccontare le storie e i racconti di vita di persone che hanno vissuto “a ruota libera”, che hanno seguito fino in fondo la loro natura e dall’altra si arricchisce di nuovi stimoli e nuovi elementi, aprendosi ancora di più all’attualità