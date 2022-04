Da noi a ruota libera: la puntata del 10 aprile

Nuovo appuntamento con Da noi a ruota libera, in onda domenica 10 aprile alle 17.20 su Rai 1.

Francesca Fialdini ospita Orietta Berti, Samuele Bersani e gli attori Livio Kone, nel cast della fiction “Noi” e Miguel Gobbo Diaz, tra i protagonisti della serie tv “Nero a Metà”.

Ogni domenica un filo conduttore, un macro argomento approfondito con testimonianze, racconti, contributi di più voci.

Un programma per condividere emozioni ed esperienze, per conoscere e scoprire, sorridere e ascoltare, elegante e familiare insieme. Che non sussurra e non urla, ma parla e ascolta.