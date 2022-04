CWT nomina Patrick Andersen a Chief Executive Officer

MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–CWT, la piattaforma di gestione dei viaggi Business-to-Business-for-Employees (B2B4E), annuncia le dimissioni di Michelle McKinney Frymire dai ruoli ricoperti presso l’azienda. Nell’ambito del processo aziendale di pianificazione a lungo termine della successione, il consiglio di amministrazione ha nominato Patrick Andersen, attuale presidente e Chief Commercial Officer, come prossimo presidente e Chief Executive Officer, con validità dell’incarico a partire dal 1 maggio 2022. Il signor Andersen siederà anche nel consiglio di amministrazione dell’azienda.

“Dirigere CWT in una fase così critica della sua evoluzione è stato un grande onore”, ha commentato la signora McKinney Frymire. “Abbiamo ottenuto notevoli risultati in tempi straordinari, e sono grata al nostro team e ai clienti di tutto il mondo per la fiducia e la collaborazione supportiva che hanno dimostrato. Ora, con una solida base finanziaria, CWT è ben posizionata per velocizzare il suo piano di crescita e sono lieta di passare il testimone a Patrick”.

“Siamo entusiasti della nomina di Patrick a CEO, data l’eccezionale esperienza nel ruolo di Chief Commercial Officer e i 13 anni trascorsi in CWT con mansioni dirigenziali a livello internazionale. Vanta relazioni consolidate con i clienti e con le parti interessate, e ha dimostrato eccellenti capacità di leadership nella supervisione delle nostre priorità strategiche, con l’espansione di RoomIt e con il lancio della nostra rivoluzionaria piattaforma tecnologica myCWT China”, ha sottolineato Jim Abrahamson, presidente del CdA di CWT. “A nome del consiglio di amministrazione e dei nostri colleghi nel mondo voglio ringraziare Michelle per i numerosi contributi apportati da quando è entrata a far parte della Società, nel 2019, e le auguriamo il successo per i suoi prossimi impegni”.

“Sono lieto e onorato di guidare CWT nella prossima fase della crescita aziendale”, ha dichiarato Patrick Andersen. “Con l’aumento della domanda di viaggi, CWT è ben posizionata per investire nella sua leadership nel settore, e per espanderla, e nelle relazioni globali. È importante sottolineare che proseguirò nell’impegno verso i nostri valori fondamentali e che desidero collaborare con il consiglio di amministrazione e con il team di CWT per migliorare la tecnologia aziendale e consolidare ulteriormente i servizi per viaggi ed eventi che proponiamo ai clienti in tutto il mondo”.

Prima di essere nominato presidente e Chief Commercial Officer, il signor Andersen ha ricoperto l’incarico di Chief Strategy Officer e, prima ancora, di presidente per le Americhe. Dall’inizio della sua collaborazione con l’azienda, nel 2008, ha gestito e supervisionato numerose iniziative di rilievo per il settore, come il lancio di myCWT China, l’espansione di RoomIt di CWT e lo sviluppo di innovativi accordi di partnership GDS tecnologiche a lungo termine. Andersen vanta un’esperienza più che trentennale nel comparto dei viaggi e della logistica nel mondo, con vari ruoli dirigenziali a livello internazionale presso Deutsche Post Worldwide e DHL. È anche membro non esecutivo del CdA di Global Minnesota e di MNSNAP, e siede nel Consiglio di istituto della Carlson School of Management. Si è formato in gestione aziendale alla London Business School.

