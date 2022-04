Cupra Tarraco: in arrivo la SUV sportiva di medie dimensioni

Dopo i modelli Ateca e Leon, quest’anno debutterà anche la nuova Cupra Tarraco, come modello ‘alter ego’ in chiave sportiva della SUV media di Seat. Affiancherà anche la SUV coupé Formentor e la compatta elettrica Born, in attesa della crossover Cupra Tavascan anch’essa a propulsione elettrica.

La nuova Cupra Tarraco dovrebbe essere equipaggiata con il motore a benzina 2.0 TSI da 320 CV di potenza, condiviso con la già disponibile Volkswagen Tiguan R. Inoltre, sarà abbinato al cambio automatico DSG a doppia frizione, nonché alla trazione integrale 4Drive.

Tuttavia, non è escluso che la gamma della nuova Cupra Tarraco possa comprenderà anche la configurazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida. In tal caso, dovrebbero essere disponibili la versione eHybrid da 299 CV e la più sportiva declinazione VZ da 367 CV di potenza complessiva.