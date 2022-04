Csel, solo 12% dei comuni accede al fondo di 50 mln per piccoli enti svantaggiati

(Adnkronos) – Il 30 marzo è stato ripartito un fondo da 50 milioni di euro, istituito dalla legge di bilancio 2022. Le risorse sono state ripartite tra il 12% dei comuni italiani. Si tratta di 1.011 amministrazioni, divise tra 17 regioni e 61 province, e il cui reddito medio è 9.046 euro. E’ quanto emerge dal dossier ‘Risorse piccoli comuni svantaggiati’ del Centro studi enti locali, realizzato per l’Adnkronos, basato sui dati diffusi dal Viminale. Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta sono le uniche 3 regioni italiane completamente prive di piccoli comuni inseriti in questo elenco di amministrazioni svantaggiate e vittime di spopolamento. Ma, in generale, la concentrazione di questi comuni è molto disomogenea sul territorio nazionale: l’87% dei comuni coinvolti si trova nelle regioni del Mezzogiorno (883), il 9% al Centro (96) e solo il 3% nel Nord Italia (32).