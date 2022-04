Covid, presidente Aifa: “Imparare lezione per prossima pandemia”

(Adnkronos) – “Dalla pandemia” di covid “dovremmo avere appreso come affrontare la prossima pandemia, perché la prossima ci sarà: stiamo alterando il pianeta, stiamo violando le nicchie ecologiche, con contaminazione ambientali, coltivazioni massive, uso indiscriminato di antibiotici, allevamenti intensivi”. Lo ha detto Giorgio Palù, presidente dell’Aifa intervenuto all’evento ‘Sanità pubblica e privata: come ripartire’, healthcare talk di Rcs Academy.

Palù ha sottolineato, tra i problemi della gestione di questa pandemia in corso, i limiti dell’informazione, con una ‘bulimia infodemica’ e i “troppi esperti”, “autodefiniti virologi” oltre alla necessità di “intervistatori preparati” e che “sappiano scegliere gli interlocutori”. Palù ha poi spiegato la necessità, per prevenire le prossime pandemie, di investire sulla ricerca e organizzare una risposta attraverso una struttura costituita non solo da esperti di sanità (dai virologi agli epidemiologi) ma anche “fisici, matematici, bioeticisti, perché abbiamo visto che la pandemia ci ha investiti tutti”, ha concluso.