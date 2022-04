Covid oggi Veneto, 4.881 contagi e 8 morti: bollettino 3 aprile

(Adnkronos) – Sono 4.881 i nuovi contagi rilevati oggi, domenica 3 aprile, in Veneto secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Segnalati anche 8 vittime che portano il totale a 14.192 decessi dall’inizio dell’epidemia. I soggetti attualmente positivi scendono a 81.809 (- 297). I pazienti Covid in area medica sono 551 (-6 rispetto a ieri), scendono a 34 le persone curate in terapia intensiva (-2).