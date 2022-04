Covid oggi Vda, 159 contagi: bollettino 12 aprile

(Adnkronos) – Sono 159 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 12 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. Il totale delle persone positive sale oggi a 33.505. I positivi attuali sono 1247 di cui 1222 in isolamento domiciliare, 18 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. Le persone guarite sono salite a 31.731, in aumento di 113 unità rispetto a ieri. I casi complessivamente testati sono 131.839 mentre i tamponi fino a oggi effettuati sono 497.125. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza a oggi sono 527.