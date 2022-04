Covid oggi Vda, 135 contagi e 2 morti: bollettino 27 aprile

(Adnkronos) – Sono 135 i nuovi contagi da covid in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 27 aprile. Si registrano inoltre altri 2 morti. Il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a oggi è di 34.802. I positivi attuali sono 1.490 di cui 1.467 in isolamento domiciliare e 23 ricoverati in ospedale. Le persone guarite sono complessivamente 32.779, in aumento di 108 unità rispetto a ieri. Il totale dei casi testati è di 133.093 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 506.628. Con i due decessi segnalati oggi salgono a 533 le persone decedute con diagnosi Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza a oggi.