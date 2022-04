Covid oggi Vda, 104 contagi e un morto: bollettino 16 aprile

(Adnkronos) – Sono 104 i contagi oggi, 16 aprile, in Valle d’Aosta e ed è stato registrato un decesso. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Le guarigioni sono state 52. Gli attuali contagiati salgono a 1.392, di cui 16 ricoverati in ospedale ed uno in terapia intensiva. Sono 1.375 le persone in isolamento domiciliare. Dall’inizio della pandemia le vittime sono 528. E’ quanto si legge nel bollettino sull’emergenza Covid emesso dalla Regione della Valle d’Aosta in base ai dati dell’Usl.