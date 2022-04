Covid oggi Sicilia, 5.769 contagi e 43 morti: bollettino 5 aprile

(Adnkronos) – Sono 5.769 i nuovi contagi da covid in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 5 aprile. Si registrano inoltre 43 morti: 5 si sono registrati ieri, mentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi. 33.690 i tamponi processati. Gli attuali positivi nell’Isola sono 186.617 (331 in meno rispetto a ieri). In un solo giorno i guariti sono stati 6.802. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.009, mentre si trovano in terapia intensiva 49 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.590 a Palermo, 1.084 a Catania, 1.230 a Messina, 448 a Ragusa, 489 a Trapani, 532 a Siracusa, 325 a Caltanissetta, 670 ad Agrigento e 146 a Enna.