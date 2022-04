Covid oggi Sicilia, 1.961 contagi e 10 morti: bollettino 19 aprile

(Adnkronos) – Sono 1.961 i contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 19 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 10 morti, 469 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola, in totale, sono 133.785 i positivi – 1.599 in più rispetto a ieri – e di questi 934 sono ricoverati in regime ordinario, 52 in terapia intensiva con 5 nuovi ingressi, e 132.799 sono in isolamento domiciliare.