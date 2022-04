Covid oggi Puglia, 5.478 contagi e 9 morti: bollettino 9 aprile

(Adnkronos) – Sono 5.478 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 9 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 29.379 tamponi.

I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 1.929; Provincia di Bat: 407; Provincia di Brindisi: 535; Provincia di Foggia: 742; Provincia di Lecce: 1.048; Provincia di Taranto: 764; Residenti fuori regione: 34; Provincia in definizione: 19.

Le persone attualmente positive sono 109.192. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 673. In terapia intensiva 38 malati.