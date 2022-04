Covid oggi Puglia, 5.197 contagi e 14 morti: bollettino 14 aprile

(Adnkronos) – Sono 5.197 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 aprile in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 14 morti. I nuovi casi, individuati att0raverso 31.920 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.910; Provincia di Bat: 340; Brindisi: 557; Foggia: 680; Lecce: 986; Taranto: 681; Residenti fuori regione: 30; Provincia in definizione: 13. Sono 103.266 le persone attualmente positive, 614 ricoverate in area non critica, 36 in terapia intensiva. Dati complessivi: 992.477 casi totali; 10.166.443 tamponi eseguiti; 881.089 persone guarite e 8.122 decessi.