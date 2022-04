(Adnkronos) – Sono 1.640 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 aprile 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.747 , di cui 12.915 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta all’11,1%. I ricoveri ordinari sono 814, 23 in più rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva 23 in aumento di una unità rispetto a ieri.