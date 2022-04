Covid oggi Lombardia, 9.368 contagi e 29 morti: bollettino 7 aprile

(Adnkronos) – Sono 9.368 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 7 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 29 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 72.825 tamponi (tasso di positività 12,8%). Questi gli altri dati diffusi dalla Regione: in terapia intensiva: 40 (+5); i ricoverati non in terapia intensiva: 1.088 (-56); i decessi, totale complessivo: 39.388 (+29).

I nuovi casi per provincia: Milano: 3.107 di cui 1.383 a Milano città; Bergamo: 567; Brescia: 1.204; Como: 478; Cremona: 300; Lecco: 389; Lodi: 123; Mantova: 475; Monza e Brianza: 836; Pavia: 496; Sondrio: 135; Varese: 959.