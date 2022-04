Covid oggi Lombardia, 8.681 contagi e 35 morti: bollettino 8 aprile

(Adnkronos) – Sono 8.681 i contagi da coronavirus oggi, 8 aprile, in Lombardia, a fronte di 63.503 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 13,6%. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Nelle ultime 24 ore sono morte 35 persone, per un totale di 39.423 decessi nella regione da inizio pandemia. Aumenta il numero dei ricoverati: in terapia intensiva ci sono 42 persone, 2 più di ieri; nei reparti Covid ordinari ci sono 1.101 pazienti, 13 più di 23 ore fa.

Sono 2.907 i nuovi casi di Covid nel territorio metropolitano di Milano, di cui 1.266 nella città capoluogo. Segue Brescia con 1.088 nuovi casi. Incremento a tre cifre negli altri territori lombardi: Varese +768, Monza e Brianza +735, Bergamo +582, Mantova +497, Como +487, Pavia +438, Lecco +340, Cremona +297, Lodi +140 e Sondrio +123.