Covid oggi Lombardia, 7.631 contagi e 26 morti: bollettino 29 aprile

(Adnkronos) – Sono 7.631 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 29 aprile 2022, secondo secondo numeri e dati covid del bollettino della regione, a fronte di 59.522 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,8%. Nelle ultime 24 ore sono morte 26 persone, per un totale di 39.915 decessi nella regione da inizio pandemia. Cala il numero di ricoverati: in terapia intensiva sono 34, 1 meno di ieri; nei reparti Covid ordinari 1.233, 28 meno di 24 ore fa.

I provincia di Milano i nuovi casi sono 2.215, di cui 910 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 1.021 nuovi positivi. Incremento di contagi a tre cifre negli altri territori della Lombardia: Varese +685, Monza e Brianza +660, Bergamo +608, Pavia +468, Como +450, Mantova +405, Lecco +300, Cremona +260, Sondrio +216 e Lodi +130.