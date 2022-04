Covid oggi Lazio, 9.115 contagi e 4 morti. A Roma 4.065 nuovi casi

(Adnkronos) – Sono 9.115 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 aprile 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 4 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.069 tamponi molecolari e 50.149 antigenici con un tasso di positività al 15,1%. I ricoverati sono 1.193 i ricoverati, 9 in meno da ieri, mentre sono 76 le terapie intensive occupate, una in meno da ieri. In un giorno i guariti sono stati 6.648 . I casi a Roma città sono a quota 4.065.

Questi, nel dettaglio, i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.706 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 1.327 i nuovi casi; Asl Roma 3: sono 1.032 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 369 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 5: sono 1.281 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 909 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 2.491 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 1.013 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 970 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 211 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 297 i nuovi casi.