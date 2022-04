Covid oggi Italia, Rezza: “Virus c’è sempre”

(Adnkronos) – Covid in Italia, “con la fine dell’emergenza cambia la gestione della pandemia, ma il virus c’è sempre”. Così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza commenta i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute su Covid-19. “Questa settimana resta più o meno stabile il tasso di incidenza di casi Covid-19 nel nostro Paese, intorno a 836 casi su 100mila abitanti. Mentre resta ancora elevato l’indice Rt, 1,24, quindi ben al di sopra dell’unità. Il tasso di occupazione in area medica e in terapia intensiva è rispettivamente al 15,2% e al 4,7%, quindi vediamo una tendenza all’aumento dell’occupazione dell’area medica”.

“Continua il lavoro del ministero della Salute. Vaccini, uso della mascherina, distanziamento, lavaggio della mani, sono degli strumenti estremamente utili e che ormai siamo abituati ad utilizzare. Quindi è importante mantenerli” conclude.