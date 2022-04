Covid oggi Italia, Galli: “Troppi contagi non vengono contati”

(Adnkronos) – “Negli ultimi 28 giorni in Italia abbiamo avuto 1.915.490 contagi di Covid-19 con 3.855 morti. In Francia sono stati rispettivamente 3.518.383 e 3.195, in Germania 5.284.133 con 6.232 morti. Spiegazione: da noi i casi reali che non vengono ‘contati’ sono moltissimi, troppi”. Lo scrive su Twitter Massimo Galli, ex direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano.