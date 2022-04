Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 9 aprile

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, sabato 9 aprile 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. La quarta dose di vaccino anti Covid in Italia sarà prevista per le persone che abbiano compiuto o superato gli 80 anni di età, per gli ospiti delle Rsa e per coloro che siano inseriti nelle categorie a rischio e abbiano un’età compresa tra i 60 e i 79 anni.

Sono 6.795 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 9 aprile 2022, secondo numeri e dati covid della regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati con l’analisi di 39.728 test. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 7 nuovi decessi, 6 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 37 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 708 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Sono 7.255 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 aprile 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi.

“Oggi nel Lazio su 8.562 tamponi molecolari e 38.189 tamponi antigenici per un totale di 46.751 tamponi, si registrano 7.255 nuovi casi positivi (+406), sono 4 i decessi (-4), 1.115 i ricoverati (-49), 71 le terapie intensive (-1) e +6.850 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,5%. I casi a Roma città sono a quota 3.689″ comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

Sono 6.820 i nuovi contagi da covid in Veneto secondo il bollettino di oggi, 9 aprile. Si registrano inoltre altri 8 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.549.207, mentre gli attualmente positivi sono 79.767. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.254. Negli ospedali veneti sono ricoverate 617 persone in area medica e 25 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 138. Nella giornata di ieri sono state somministrate 4.061 dosi di vaccino.

Sono 5.478 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 9 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 29.379 tamponi.

I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 1.929; Provincia di Bat: 407; Provincia di Brindisi: 535; Provincia di Foggia: 742; Provincia di Lecce: 1.048; Provincia di Taranto: 764; Residenti fuori regione: 34; Provincia in definizione: 19.

Le persone attualmente positive sono 109.192. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 673. In terapia intensiva 38 malati.

Sono 4.134 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 aprile 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 7 decessi. I nuovi casi di positività (1.139 confermati con tampone molecolare e 2.995 da test rapido antigenico), portano il totale a 1.023.109 dall’inizio della pandemia da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 963.809 (94,2% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 5.600 tamponi molecolari e 22.221 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,9% è risultato positivo. Sono invece 5.912 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 69,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 49.684, -1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 852 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 42 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 3 uomini e 4 donne con un’età media di 90,3 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Sono 714 i nuovi contagi da covid in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 9 aprile. Si registrano inoltre altri 2 morti. 3.582 il totale dei tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Balvano e Lauria. Sono state registrate 697 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 99 (-2) di cui 1 in terapia intensiva: 61 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 38 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 26.700.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 264 somministrazioni. Finora 467.966 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.323 hanno ricevuto la seconda (79,8 per cento) e 353.196 sono le terze dosi (63,8 per cento), per un totale di 1.262.815 somministrazioni effettuate.

Sono 1.206 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 9 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. Nel dettaglio, su 4.300 tamponi molecolari sono stati rilevati 345 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell’8,02%. Sono inoltre 6.868 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 861 casi (12,54%). Non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 140, ha comunicato oggi il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.

Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono la 50-59 anni (18,24%) e la 40-49 anni (17,00%); a seguire la 30-39 anni (11,28%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di un uomo di 90 anni di Resia (deceduto in casa), un uomo di 90 anni di Coseano (deceduto in ospedale) e di una donna di 65 anni di Moggio Udinese (deceduta in ospedale). Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.940.