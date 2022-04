Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 26 aprile

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, martedì 26 aprile 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. Ecco i dati, regione per regione:

Sono 3.036 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 26 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 18.606 tamponi. Le persone attualmente positive in Puglia sono 105.756. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 580. In terapia intensiva, invece, 29 malati. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 1.100; Provincia di Bat: 216; Provincia di Brindisi: 322; Provincia di Foggia: 412; Provincia di Lecce: 573; Provincia di Taranto: 251; Residenti fuori regione: 34; Provincia in definizione: 7.

Sono 1.203 i nuovi contagi da covd in Toscana secondo il bollettino di oggi, 26 aprile. 8.117 i test effettuati, di cui 1.513 tamponi molecolari e 6.604 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,82% (74,8% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani.