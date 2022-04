Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 23 aprile

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, sabato 23 aprile 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. Secondo il report esteso dell’Istituto superiore di sanità sul Covid-19 in Italia, il tasso di mortalità per i non vaccinati è 10 volte più alto rispetto a chi ha il booster.

DATI E NUMERI COVID DELLE REGIONI



Sono 6.984 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 aprile 2022 in Veneto, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano altri 7 decessi. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.631.161, mentre gli attualmente positivi sono 75.318. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.388.

Negli ospedali veneti sono ricoverate 607 persone in area medica (ieri erano 627) e 16 in terapia intensiva (ieri erano 17). Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 126 (ieri erano 129). Nella giornata di ieri sono state effettuate 3.271 vaccinazioni anti-Covid.

Sono 4.270 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 aprile 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. I nuovi casi di positività in Toscana (1.166 confermati con tampone molecolare e 3.104 da test rapido antigenico) portano il totale a 1.075.465 dall’inizio della pandemia da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.012.948 (94,2% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 3.752 tamponi molecolari e 19.766 tamponi antigenici rapidi, di questi il 18,2% è risultato positivo. Sono invece 5.566 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 76,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 52.729, +3,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 684 (25 in meno rispetto a ieri), di cui 19 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna, con un’età media di 84,3 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in Regione.