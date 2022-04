Covid oggi Italia, 73.212 contagi e 202 morti: bollettino 22 aprile

(Adnkronos) – Sono 73.212 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 22 aprile 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 202 morti.

Sono 437.193 i tamponi, tra molecolari e antigenici, effettuati nelle ultime 24 ore che portano il tasso di positività a 16,7%. I nuovi decessi portano a 162.466 il totale delle vittime da inizio pandemia.

In calo i ricoverati con sintomi, 155 in meno di ieri per un totale di 10.076, e le persone in terapia intensiva, 4 in meno di ieri per un totale di 411.

VENETO – Sono 6.900 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 aprile in Veneto (ieri erano 7.423), secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 9 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.624.177, mentre gli attualmente positivi sono 75.103. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.380.Negli ospedali veneti sono ricoverate 627 persone in area medica (ieri erano 631) e 17 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 129 (ieri erano 132). Nella giornata di ieri sono state effettuate 2.364 vaccinazioni anti-Covid.

ABRUZZO – Sono 2.633 (di età compresa tra 1 mese e 103 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 22 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 6 morti. Dei positivi odierni, 2.262 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi (di età compresa tra 87 e 93 anni, 1 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti, mentre 3 sono riferiti ai giorni scorsi) e sale a 3.182, come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Segnalati altri 1.833 guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 50.599 (+795 rispetto a ieri). Sono 322 i pazienti (-4 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 10 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 50.267 (+800 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.856 tamponi molecolari e 11.072 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 18,90%.

LAZIO – Sono 7.341 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 22 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 20 morti. A Roma segnalati 3.864 casi. Nel dettaglio, “su 9.025 tamponi molecolari e 35.849 tamponi antigenici, per un totale di 44.874 tamponi, si registrano 7.341 nuovi casi positivi (-861); sono 20 i decessi (+3, il dato comprende alcuni recuperi), 1.145 i ricoverati (-30), 71 le terapie intensive (+2) e 6.921 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,3%. I casi a Roma città sono a quota 3.864”, dice l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

Nel dettaglio i casi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 1.672 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 1.211 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 963 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 196 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 5: sono 654 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 6: sono 681 i nuovi casi e 7 i decessi. Nelle province si registrano 1.964 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 561 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 851 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 225 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl di Viterbo: sono 327 i nuovi casi e 2 i decessi.

CAMPANIA – Sono 8.845 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 aprile 2022 in Campania, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 10 decessi. I nuovi casi di positività sono emersi dall’analisi di 38.552 test. Dei dieci nuovi decessi, 7 sono avvenuti nelle ultime 48 ore, gli altri 3 in precedenza ma registrati ieri. In Campania sono 39 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 737 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

TOSCANA – Sono 4.464 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 22 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 25 morti. I nuovi casi Covid, 1.256 confermati con tampone molecolare e 3.208 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.071.195 dall’inizio della pandemia e sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 1.010.437 (94,3% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 4.243 tamponi molecolari e 21.064 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,6% è risultato positivo. Sono invece 5.691 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 78,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 50.973, +1,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 709 (35 in meno rispetto a ieri), di cui 19 in terapia intensiva (6 in meno). Dei 25 nuovi decessi: sono 16 uomini e 9 donne con un’età media di 79,8 anni.

EMILIA ROMAGNA – Sono 5.486 i nuovi casi oggi, 22 aprile, in Emilia-Romagna, su un totale di 23.599 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 12.112 molecolari e 11.487 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 23,2%. Lo riferisce il bollettino Covid della Regione. Si registrano 18 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 37 (+4 rispetto a ieri, pari al +12,1%), l’età media è di 65,2 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.429 (+10 rispetto a ieri, +0,7%), età media 75,7 anni.

CALABRIA – Sono 2.479 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 aprile 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 11 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 9.799 tamponi effettuati. Sono +1.491 i guariti. In totale 2.460 decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra +977 attualmente positivi, -10 ricoveri (per un totale di 282) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 17).

PUGLIA – Sono 5.803 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 aprile in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 28.893 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 2.025; Provincia di Bat: 342; Brindisi: 639; Foggia: 732; Lecce: 1.112; Taranto: 861; Residenti fuori regione: 78; Provincia in definizione: 14. Sono 103.579 le persone attualmente positive, 581 ricoverate in area non critica, 35 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.030.131 casi totali, 10.361.997 tamponi eseguiti, 918.342 persone guarite e 8.210 decessi.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 1.197 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 22 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. Nel dettaglio, su 5.162 tamponi molecolari sono stati rilevati 370 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,16%. Sono inoltre 6.715 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 827 casi (12,31%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti risultano essere 160, rende noto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.

Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 50-59 anni (17,21%), seguita dalla 40-49 (17,13%) e 30-39 (11,70%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 2 persone: una donna di 96 anni di Gorizia (deceduta in una residenza per anziani) e una donna di 62 anni di Coseano (deceduta in ospedale). Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.975, con la seguente suddivisione territoriale: 1.228 a Trieste, 2.356 a Udine, 941 a Pordenone e 450 a Gorizia. I totalmente guariti sono 326.752, i clinicamente guariti 263, mentre le persone in isolamento risultano essere 24.058.