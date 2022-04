Covid oggi Italia, 70.803 contagi e 129 morti: bollettino 2 aprile

(Adnkronos) – Sono 70.803 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 2 aprile 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 129 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 477.041 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 14,9%. Aumentano i pazienti in terapia intensiva con coronavirus che sono 17 in più per un totale di 493 ricoverati. Scende, invece, il numero dei ricoverati con sintomi che sono 32 in meno di ieri per un totale di 9.949.

Sono 14.790.806 i contagiati dall’inizio dell’emergenza mentre i morti salgono a 159.666. I guariti sono 13.353.529 in totale e 65.159 nelle ultime 24 ore. Ad oggi gli attualmente positivi in Italia sono 1.277.611.



CAMPANIA – Sono 7.537 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 aprile 2022 in Campania, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti, avvenuti però nei giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 42.085 tamponi, di cui 12.020 molecolari. I ricoverati sono 720 nei reparti ordinari Covid, mentre le terapie intensive occupate sono 39.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Napoli a 3.347, Salerno a 1.552 e Caserta a 1.321.

VENETO -Sono 6.821 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 aprile 2022 in Veneto, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 20 decessi.

Nella Regione sono 1.504.856 le persone che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia, in totale i decessi sono 14.184. Crescono i positivi, 82.106 (+465). In area medica ci sono 806 pazienti (-34), in terapia intensiva 61 (+2).

LAZIO – Sono 9.115 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 aprile 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.069 tamponi molecolari e 50.149 antigenici con un tasso di positività al 15,1%. I ricoverati sono 1.193 i ricoverati, 9 in meno da ieri, mentre sono 76 le terapie intensive occupate, una in meno da ieri. In un giorno i guariti sono stati 6.648 . I casi a Roma città sono a quota 4.065.

Questi, nel dettaglio, i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.706 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 1.327 i nuovi casi; Asl Roma 3: sono 1.032 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 369 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 5: sono 1.281 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 909 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 2.491 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 1.013 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 970 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 211 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 297 i nuovi casi.

LOMBARDIA – Sono 8.782 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 aprile 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12 morti che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 39.280. Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive, 2 in meno, 40 sono quelle occupate, mentre aumenta negli altri reparti, 8 in più, che porta il totale dei ricoverati a 1.078.

Per quanto riguarda le singole province, a Milano sono stati segnalati 2.882 casi, a Bergamo 576, a Brescia 1.088, a Como 486, a Cremona 289, a Lecco 365, a Lodi 136, a Mantova 475, a Monza e Brianza 765, a Pavia 448, a Sondrio 92 e a Varese 883.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 1.169 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 aprile 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto, un 75enne di Trieste, che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 4.921 nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.981 tamponi molecolari e 6.935 test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 145.

I totalmente guariti sono 307.671, i clinicamente guariti 235, mentre le persone in isolamento risultano essere 23.845.

CALABRIA – Sono 2.502 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 aprile 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi.

I nuovi casi sono stati rilevati su 11.729 tamponi effettuati. Sono +1.657 i guariti. In totale 2.318 decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra +841 attualmente positivi, -7 ricoveri (per un totale di 355) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 21).

TOSCANA – Sono 4.698 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 2 aprile. Si registrano inoltre altri 7 morti. 1.359 i casi confermati con tampone molecolare e 3.339 da test rapido antigenico, che portano il totale dei positivi da coronavirus a 993.875 registrati finora nella regione. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 934.792 (94,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.197 tamponi molecolari e 23.184 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,5% è risultato positivo. Sono invece 7.166 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 65,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 49.559, +1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 891 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 36 in terapia intensiva (8 in più). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 6 uomini e una donna con un’età media di 78,7 anni.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 4.698 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa (19% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 21% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).

PUGLIA – Sono 6.670 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 2 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 15 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 39.011 tamponi. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 2.204; Provincia di Bat: 452; Provincia di Brindisi: 648; Provincia di Foggia: 809; Provincia di Lecce: 1.588; Provincia di Taranto: 885; Residenti fuori regione: 63; Provincia in definizione: 21.

Le persone attualmente positive in Puglia sono 118.105. I pazienti covid ricoverati in area non critica in ospedale sono 678. In terapia intensiva, invece, 40 malati.

BASILICATA – Sono 948 i nuovi contagi da covid in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 2 aprile. Si registra inoltre un altro morto. 3.874 i tamponi (molecolari e antigenici), effettuati nelle ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva a Ruoti. Sono state registrate 708 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 106 (-3) di cui 3 in terapia intensiva: 55 (di cui 1 in terapia intensiva) nell’ospedale di Potenza; 51 (di cui 2 in terapia intensiva) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 25.800.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 287 somministrazioni. Finora 467.917 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.137 hanno ricevuto la seconda (79,7 per cento) e 352.109 sono le terze dosi (63,6 per cento), per un totale di 1.261.438 somministrazioni effettuate.

EMILIA ROMAGNA – Sono 4.600 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 aprile 2022 in Emilia Romagna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi. ”Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.290.959 casi di positività, 4.600 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.989 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.870 molecolari e 11.119 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è il 20,9%. Continua la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 13 sono state somministrate complessivamente 10.293.874 dosi; sul totale sono 3.774.268 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,9%. Le terze dosi fatte sono 2.746.413” comunica la Regione Emilia Romagna.

”I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 36 (invariato rispetto a ieri), l’età media è di 69 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.162 (+23 rispetto a ieri, +2%), età media 75,6 anni”. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 54.187 (-2.228). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 52.989 (-2.251), il 97,8% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 6.820 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.220.494. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.278.