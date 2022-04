Covid oggi Italia, 69.278 contagi e 150 morti: bollettino 6 aprile

(Adnkronos) –

Sono 69.278 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 aprile 2022, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 150 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 461.448 tamponi, il tasso di positività è al 15%. I pazienti covid ricoverati con sintomi in ospedale sono 10.164, -82 da ieri. In terapia intensiva 466 persone (-5).

LOMBARDIA – Sono 9.094 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 6 aprile 2022, a secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 12 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 68.012 tamponi, di cui è risultato positivo il 13,3%. Il totale dei decessi sale a 39.359 da inizio pandemia.

Cala il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono oggi 35, 4 meno di ieri; nei reparti Covid ordinari ci sono invece 1.144 pazienti, 15 meno di 24 ore fa.

Sono 3.072 i nuovi casi di Covid nel territorio metropolitano di Milano, di cui 1.448 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 1.159 nuovi casi. Incremento a tre cifre negli altri territori lombardi: la provincia di Varese registra 831 contagi, Monza e Brianza 750, Bergamo 618, Como 542, Mantova 447, Pavia 441, Lecco 352, Cremona 296, Lodi 185 e Sondrio 111.

PIEMONTE – Sono 3.368 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 6 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi, di cui 2.936 positivi a test antigenico, sono stati rilevati su 27.799 tamponi, di cui 24.239 test antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi si attesta al 12,1%. I ricoveri ordinari 622 (-5 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 26 (-1 rispetto a ieri).

CAMPANIA – Sono 7.277 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 6 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione.

Registrati altri 12 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 41.631 test. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 12 nuovi decessi, 10 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. In Campania sono 31 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 725 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

LAZIO – Sono 7.782 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 aprile nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti.

Oggi nel Lazio “su 9.796 tamponi molecolari e 42.913 tamponi antigenici per un totale di 52.709 tamponi, si registrano 7.782 nuovi casi positivi (-2.121), sono 9 i decessi (-1), 1.152 i ricoverati (+6), 81 le terapie intensive (+3) e +5.383 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,7%. I casi a Roma città sono a quota 3.898”, dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

VENETO – Sono 6.989 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 aprile in Veneto (ieri erano 9.080), secondo i numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 12 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.527.854, mentre gli attualmente positivi sono 80.128. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.223. Negli ospedali veneti sono ricoverate 601 persone in area medica (ieri erano 593) e 25 in terapia intensiva (ieri erano 27). Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 129 (ieri erano 122). Nella giornata di ieri sono state somministrate 1.247 dosi di vaccino.

EMILIA ROMAGNA – Sono 5.343 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 aprile in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 11 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella regione si sono registrati 1.306.958 casi di positività. I nuovi contagi sono stati individuati su un totale di 25.102 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 14.147 molecolari e 10.955 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 21,3%.

TOSCANA – Sono 4.458 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 6 aprile 2022, secondo numeri e dati del bollettino covid della regione. Si registrano altri 12 morti. I nuovi casi di positività portano il totale a 1.009.829 dall’inizio della pandemia da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 950.942 (94,2% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 7.036 tamponi molecolari e 21.773 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,5% è risultato positivo. Sono invece 6.878 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 64,8% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 49.301, -1,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 924 (30 in meno rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (3 in meno). Si registrano 12 nuovi decessi: 9 uomini e 3 donne con un’età media di 79,8 anni (4 a Firenze, 2 a Pistoia, 1 a Pisa, 2 a Livorno, 1 a Arezzo, 1 a Siena, 1 a Grosseto).

BASILICATA – Sono 704 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 aprile 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su un totale di 3.439 tamponi (molecolari e antigenici).

Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Ferrandina, Matera, Potenza. Sono state registrate 583 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 103 (+3) di cui 1 in terapia intensiva: 57 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 46 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 26.700.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 248 somministrazioni. Finora 467.973 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.239 hanno ricevuto la seconda (79,8 per cento) e 352.622 sono le terze dosi (63,7 per cento), per un totale di 1.261.937 somministrazioni effettuate.

PUGLIA – Sono 5.773 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 maggio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 16 morti. I nuovi casi, individuati su 34.757 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.974; Bat: 397; Brindisi: 567; Foggia: 687; Lecce: 1.188; Taranto: 876; Residenti fuori regione: 54; Provincia in definizione: 30. Sono 113.347 le persone attualmente positive, 688 ricoverate in area non critica e 36 in terapia intensiva. Dati complessivi: 953.194 casi totali, 9.933.907 tamponi eseguiti, 831.816 persone guarite e 8.031 decessi.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 1.133 i nuovi contagi da covid in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 6 aprile. Si registrano inoltre altri 4 morti. Su 4.572 tamponi molecolari sono stati rilevati 401 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 8,77%. Sono inoltre 5.756 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 732 casi (12,72%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 4, così come i pazienti ospedalizzati in altri reparti che calano a 136. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono la 50-59 anni (18,09%) e la 40-49 anni (16,24%); a seguire la 30-39 anni (14,12%).

VALLE D’AOSTA – Un decesso e 90 nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle d’Aosta che portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a 33.037. I positivi attuali sono 1.123 di cui 1.102 in isolamento domiciliare e 21 ricoverati in ospedale. I guariti totali sono oggi 31.387, in aumento di 91 unità rispetto a ieri.

I casi complessivamente testati sono 131. 474, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 493.159. Con il decesso segnalato oggi salgono a 527 in Valle d’Aosta le persone decedute a seguito di diagnosi di Covid da inizio emergenza.

ABRUZZO – Sono 1.982 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 aprile in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi, di età compresa tra 3 mesi e 100 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza, al netto dei riallineamenti, a 32.6601.

Dei positivi odierni, 1.281 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti, che registra un nuovo caso (si tratta di una 90enne della provincia di Teramo) sale a 3.116. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità dell’Abruzzo.

SARDEGNA – Sono 1.989 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 aprile 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione.

Si registrano altri 4 decessi. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11051 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 323 (-7). Sono 29950 i casi di isolamento domiciliare (-134). Si registrano 4 decessi: due donne di 84 e 96 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due uomini di 77 e 91 anni, residenti rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna e nella provincia di Sassari.