Covid oggi Italia, 64.951 contagi e 149 morti: bollettino 14 aprile

(Adnkronos) – Sono 64.951 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 aprile 2022, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 149 morti. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale a 161.336 mentre, complessivamente, i casi di Covid sono 15.533.012. Gli attualmente positivi sono 1.227.662.

Sono +438.375 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia e il tasso di positività è al 14,8%. Come emerge dai dati aggiornati sui contagi, il totale dei tamponi effettuati sale a 208.014.099 mentre il totale delle persone testate è di 55.649.255. In calo i ricoveri: i pazienti ricoverati con sintomi sono 10.075 (-91) mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 420 (-29).



BOLLETTINO COVID ITALIA, NUMERI REGIONE PER REGIONE



LAZIO – Sono 7.200 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 aprile 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi. Oggi nel Lazio, “su 8.729 tamponi molecolari e 35.397 tamponi antigenici per un totale di 44.126 tamponi, si registrano 7.200 nuovi casi positivi (+575); sono 8 i decessi (-8), 1.204 i ricoverati (+13), 71 le terapie intensive (stabile) e +6.454 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,3%. I casi a Roma città sono a quota 3.450. Il valore dell’indice Rt torna sotto 1 (0.93) e c’è una tendenza a una lieve discesa dei casi” sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Sono 142.814 le persone attualmente positive al Covid-19 nel Lazio, di cui 1.204 ricoverati, 71 in terapia intensiva e 141.539 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 1.233.619, i morti 10.911 su un totale di 1.387.344 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

LOMBARDIA – Sono 8.780 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 14 aprile 2022, secondo numeri e dati covid nel bollettino della regione. Registrati altri 25 morti, che portano a 39.540 il totale di vittime da inizio pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi sono 71.410, mentre la percentuale test/positivi si attesta al 12,2%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 38 (-2) e quelli nei reparti ordinari: 1.125 (-24).

Sono 2.853 i nuovi positivi nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 1.229 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 651 nuovi casi, a Brescia 1.068, a Como 451, a Cremona 271, a Lecco 321, a Lodi 134, a Mantova 513, a Monza 706, a Pavia 471, a Sondrio 152 e a Varese 934.

VENETO – Sono 6.861 i nuovi contagi da covid in Veneto secondo il bollettino di oggi, 14 aprile. Si registrano inoltre altri 10 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.578.957, mentre gli attualmente positivi sono 78.515. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.302.Negli ospedali veneti sono ricoverate 617 persone in area medica (ieri erano 626) e 23 in terapia intensiva (ieri erano 24). Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 128 (ieri erano 136). Le vaccinazioni anti-Covid effettuate nella giornata di ieri sono 1.307.

EMILIA ROMAGNA – Sono 5.069 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 aprile 2022 in Emilia Romagna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 21 decessi. Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.343.088 casi di positività, 5.069 in più rispetto a ieri, su un totale di 24.481 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 12.396 molecolari e 12.085 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 20,7%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 34 (-7 rispetto a ieri, pari al -17,1%), l’età media è di 65,2 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.321 (-4 rispetto a ieri, -0,3%), età media 75,9 anni. Le persone complessivamente guarite sono 4.660 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.267.306. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.433.

CAMPANIA – Sono 6.627 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 aprile in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 12 morti. I nuovi casi sono stati individuati dall’analisi di 37.067 tamponi. Nella regione sono 30 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 698 quelli ricoverati in reparti di degenza.

TOSCANA – Sono 4.122 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 aprile in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 11 morti. I nuovi casi, 1.212 confermati con tampone molecolare e 2.910 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.041.979 dall’inizio della pandemia da Coronavirus e sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente.

I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 982.406 (94,3% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 49.908, -0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 783 (26 in meno rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (3 in meno). Dei nuovi decessi, 7 sono uomini e 4 donne con un’età media di 83,1 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 4.122 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (17% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 22% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più).

ABRUZZO – Sono 2.032 (di età compresa tra 2 mesi e 102 anni) i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 aprile in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 341.741. Dei positivi odierni, 1.597 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 71 e 94 anni, 1 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara) e sale a 3.149.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 293003 dimessi/guariti (+1465 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 45.589 (+562 rispetto a ieri).Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel totale sono ricompresi anche 4833 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche.

PUGLIA – Sono 5.197 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 aprile in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 14 morti. I nuovi casi, individuati att0raverso 31.920 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.910; Provincia di Bat: 340; Brindisi: 557; Foggia: 680; Lecce: 986; Taranto: 681; Residenti fuori regione: 30; Provincia in definizione: 13. Sono 103.266 le persone attualmente positive, 614 ricoverate in area non critica, 36 in terapia intensiva. Dati complessivi: 992.477 casi totali; 10.166.443 tamponi eseguiti; 881.089 persone guarite e 8.122 decessi.

VALLE D’AOSTA – Sono 97 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 aprile in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I casi da inizio pandemia nella regione salgono a 33.698. I positivi attuali sono 1324 di cui 1307 in isolamento domiciliare, 15 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva. Il totale delle persone guarite a oggi di 31.847 unità, +48 rispetto alla rilevazione di ieri. I casi fino ad oggi testati sono 131.994, i tamponi finora effettuati 498.675. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio epidemia a oggi sono 527.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 1.229 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 aprile in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. Su 4.878 tamponi molecolari sono stati rilevati 381 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,81%. Sono inoltre 7.791 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 848 casi (10,88%). Tre persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 150. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.

Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono la 50-59 (17,66%), la 40-49 (16,60%) e a seguire la 30-39 (13,02%). Nella giornata odierna si registra un decesso: una donna di 95 anni di Monfalcone (deceduta in una Rsa).

CALABRIA – Sono 1.837 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 aprile 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. I nuovi contagi sono stati rilevati su 8.935 tamponi effettuati. Sono +1.501 i guariti. In totale 2.412 decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra +332 attualmente positivi, +1 ricoveri (per un totale di 330) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 13).

BASILICATA – Sono 658 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 aprile in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 3.227 tamponi (molecolari e antigenici). Le persone decedute, di età compresa fra 92 e 87 anni, risiedevano a Lavello, Rivello e Pisticci. Sono state registrate 636 guarigioni.

I ricoverati per Covid-19 sono 93 di cui 2 in terapia intensiva: 66 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 27 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 26.400. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 260 somministrazioni. Finora 468.012 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.454 hanno ricevuto la seconda (79,8 per cento) e 353.924 sono le terze dosi (64 per cento), per un totale di 1.263.803 somministrazioni effettuate.