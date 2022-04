Covid oggi Fvg, 712 contagi e 1 morto: bollettino 3 aprile

(Adnkronos) – Sono 712 i contagi rilevati oggi, 3 aprile, in Friuli Venezia Giulia secondo numeri e dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati rilevati su 1.729 tamponi molecolari e 4.610 i test rapidi. Si registra un morti. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 140.

Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono la 40-49 anni (17,84%) e la 50-59 anni (16,85%); a seguire la 30-39 anni (12,64%). Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 85 anni di Gemona del Friuli (deceduto in ospedale). Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.922, con la seguente suddivisione territoriale: 1.213 a Trieste, 2.331 a Udine, 936 a Pordenone e 442 a Gorizia. I totalmente guariti sono 308.659, i clinicamente guariti 257, mentre le persone in isolamento risultano essere 23.550.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 337.534 persone con la seguente suddivisione territoriale: 73.486 a Trieste, 139.998 a Udine, 81.185 a Pordenone, 37.766 a Gorizia e 5.099 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 unità a seguito di tampone molecolare negativo dopo test antigenico positivo.