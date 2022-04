(Adnkronos) – Sono 6.627 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 aprile in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 12 morti. I nuovi casi sono stati individuati dall’analisi di 37.067 tamponi. Nella regione sono 30 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 698 quelli ricoverati in reparti di degenza.