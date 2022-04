Covid oggi Basilicata, 508 contagi e 5 morti: bollettino 4 aprile

(Adnkronos) – Sono 508 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 aprile in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi sono stati individuati su un totale di 2.202 tamponi (molecolari e antigenici). Le persone decedute risiedevano a Potenza, Trivigno, Scanzano Jonico, Policoro e Ferrandina. Sono state registrate 258 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 101 (-5) di cui 1 (-2) in terapia intensiva: 57 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 44 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono oltre 26mila.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 11 somministrazioni. Finora 467.927 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6% della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.189 hanno ricevuto la seconda (79,7%) e 352.279 sono le terze dosi (63,7%), per un totale di 1.261.679 somministrazioni effettuate.