Covid oggi Basilicata, 355 contagi e 2 morti: bollettino 11 aprile

(Adnkronos) – In Basilicata sono 355 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 11 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 1.759 tamponi (molecolari e antigenici).

Le persone decedute risiedevano a Potenza e Tricarico. Sono state registrate 434 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 101 (+2) di cui 1 in terapia intensiva: 65 (di cui 1 in terapia intensiva) nell’ospedale di Potenza; 37 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 26.700. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 8 somministrazioni. Finora 467.980 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.370 hanno ricevuto la seconda (79,8 per cento) e 353.361 sono le terze dosi (63,9 per cento), per un totale di 1.263.057 somministrazioni effettuate.