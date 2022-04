Covid oggi Abruzzo, 2.122 contagi e 4 morti: bollettino 9 aprile

(Adnkronos) – Sono 2.122 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 9 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 4.075 tamponi molecolari e 11.672 test antigenici. Gli attuali positivi sono 43.749 (+1.231), 312 i ricoverati in area medica (-2), 11 i malati in terapia intensiva (-2), 43.426 le persone in isolamento domiciliare (+1.235).